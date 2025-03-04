В РФ начались продажи Lada Vesta с 6-ступенчатой механической коробкой передач

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АО "АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

"6-ступенчатая механическая коробка передач агрегатируется с мотором 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и устанавливается на все модификации семейства Lada Vesta (седан, универсал и версии Cross). Стартовая стоимость Lada Vesta с 6-ступенчатой "механикой" составит от 1 796 000 рублей (автомобиль с кузовом седан)", – указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с введением новой коробки передач гамма силовых агрегатов для Lada Vesta увеличилась до четырех версий. Кроме новой связки мотора 1,8 EVO + 6MT, на машины устанавливается мотор объемом 1,6 литра + 5 MT (от 1 801 000 рублей).

Новая трансмиссия доступна с комплектацией Enjoy, которая отличается расширенным перечнем оборудования. В него входят передний и задний парктроники, обогрев форсунок омывателя, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, обогрев руля. Кроме того, с запуском новой коробки передач в версии Enjoy и Techno вернулась опция подогрева подушек задних сидений.

Между тем "АвтоВАЗ" начнет производство автомобиля Lada Iskra 19 апреля, рассказал президент автомобильной компании Максим Соколов. По его словам, автопроизводитель достиг полного технологического суверенитета по платформе новинки. В связи с этим Lada Iskra будет независима от поставок компонентов из недружественных государств.