В "АвтоВАЗе" заявили, что компания способна развиваться без Renault

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Концерн "АвтоВАЗ" способен сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, поэтому не ждет возвращения Renault в Россию. Об этом заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет", – приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Соколов, российская компания идет только вперед "самостоятельной дорогой". По его мнению, команда "АвтоВАЗа" уверенно развивает производство, и вопрос о возвращении бывшего акционера не стоит.

Ранее гендиректор Renault Лука де Мео допускал возможность возвращения компании на российский рынок. При этом он заявил, что пока не думал по поводу возможных сценариев этого, так как, по его словам, "все постоянно движется".

В свою очередь, президент "АвтоВАЗа" заявил, что французскому автоконцерну Renault для возвращения в Россию нужно возместить инвестиции в размере минимум 112,5 миллиарда рублей, которые были вложены в развитие российского производства. По словам Соколова, Renault каждый год инвестировал в обновление мощностей около 22 миллиардов рублей, а после его ухода инвестиционная программа "АвтоВАЗа" только наращивалась.