Глава "АвтоВАЗа" Соколов: для возвращения Renault придется возместить инвестиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Французскому автоконцерну Renault для возвращения в Россию нужно возместить инвестиции в размере минимум 112,5 миллиарда рублей, которые были вложены в развитие производства "АвтоВАЗа". Об этом заявил президент российской автопроизводительной компании Максим Соколов, передает ТАСС.

Как рассказал президент "АвтоВАЗа", Renault каждый год инвестировал в обновление мощностей около 22 миллиардов рублей. После его ухода инвестиционная программа "АвтоВАЗа" в 2023 году составила более 27,5 миллиарда рублей, в 2024 году – около 40 миллиардов рублей, а в этом году составит по меньшей мере 45 миллиардов, отметил Соколов.

"Они превосходят те среднегодовые объемы инвестиций, которые были в свое время сделаны предыдущим акционером Renault в начале 20-х годов. <…> То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за один рубль", – добавил глава "АвтоВАЗа".

Ранее гендиректор Renault Лука де Мео допустил возвращение компании на российский рынок. При этом он заявил, что пока не думал по поводу возможных сценариев этого, так как, по его словам, "все постоянно движется".

Мэр Москвы Сергей Собянин при этом считает, что французский концерн не имеет хороших перспектив возвращения в Россию. По мнению главы города, Renault "вряд ли что-то светит".