Собянин заявил, что желающему вернуться Renault "вряд ли что-то светит"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Французскую автомобилестроительную корпорацию Renault вряд ли ждут хорошие перспективы возвращения в Россию, заявил Сергей Собянин.

Накануне, 20 февраля, гендиректор компании Лука де Мео выступил с заявлением, в котором допустил возвращение компании на российский рынок. Он указал, что хочет сосредоточиться на построении будущего, однако признался, что пока не думал по поводу возможных сценариев возвращения корпорации в Россию, так как "все постоянно движется".

"Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит", – цитирует мэра ТАСС.

Renault в марте 2022 года приостановил работу завода в Москве. В мае российские активы компании перешли в государственную собственность: 100% акций "Renault Россия" достались правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Остальные акции второй компании сохранил ГК "Ростех".

При этом за Renault сохранилась возможность выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.

Бывший завод Renault в Москве переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Собянин рассказывал, что на заводе теперь производят автомобили под брендом "Москвич". Мэр также отмечал, что удалось сохранить весь коллектив, трудившийся на заводе, – 3,5 тысячи специалистов.

