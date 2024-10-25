Собянин: Москва делает упор на отечественного, а не зарубежного инвестора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва не испытывает недостатка в инвесторах, но отдает предпочтение отечественным производителям, заявил Сергей Собянин в интервью ТАСС.

По словам мэра столицы, он всегда скептически относился к зарубежным предприятиям и не считал, что их наличие в стране и инвестиции являются показателем развития экономики России. По словам Собянина, иностранцы всегда инвестировали так, что "кратно больше обратно забирали из нашей страны".

Аргументируя свою позицию, глава города привел в пример автомобильный завод "Рено", на площади которого начал работать производитель столичных машин "Москвич".

"Казалось бы, чудесно: создали завод первоклассный, люди работали, несколько тысяч. Они (руководители предприятия. – Прим. ред.) рассказывали о том, что на 80% локализовали производство, что на них там работает как минимум 50 тысяч по всей стране. Оказалось, что полный блеф: <...> после себя, кроме этих корпусов, ничего не оставили. Спасибо, коллектив – 3,5 тысячи специалистов – остался. А так вся их локализация – это просто какое-то мошенничество в чистом виде", – подчеркнул Собянин.

Он также напомнил, что вплоть до 2022 года на этом предприятии шла пересборка иностранных запчастей. При этом российское производство там так и не появилось, указал мэр, задавшись вопросом о том, зачем стране такие инвесторы.

Ранее Собянин сообщил, что инвестиционный портал Москвы с начала 2024 года посетили свыше 3 миллионов раз. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил он.