Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 млн раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестиционный портал Москвы с начала 2024 года посетили свыше 3 миллионов раз. Это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, на портале представлено свыше 40 цифровых сервисов.

"Предприниматели могут подобрать площадку или земельный участок для локализации производства, подать заявку на льготный кредит или заем, запросить экспортную поддержку, найти информацию о торгах по продаже и аренде или напрямую обратиться в органы власти", – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что на ПМЭФ-2024 Москва и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского. Ранее также запустили Инвестиционную карту РФ, которая была создана на основе московской разработки.

Кроме того, со следующего года 16 российских субъектов планируют полностью перейти на использование инвестиционной карты России, сказал мэр.

Между тем за первые шесть месяцев 2024 года инвестиции в обрабатывающие производства столицы превысили 129 миллиардов рублей. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего инвестиций было вложено в развитие предприятий по выпуску электроники, транспортных средств и оборудования, а также фармацевтической продукции, которые могут заменить импортные аналоги.