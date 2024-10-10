Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утвержден прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Прогноз отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития города с учетом внутренних и внешних условий.

Как отметил мэр столицы, за 2023 и 2024 годы Москва вышла на стабильные темпы роста ВРП на уровне 4%.

"Такая позитивная динамика – показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям", – сказал Собянин.

При этом ключевыми источниками роста оставались как реальный сектор экономики, так и потребительский спрос, передает портал мэра и правительства столицы. К примеру, оборот компаний сектора информационных и телекоммуникационных технологий за пять лет вырос в три раза. Темпами, опережающими общую экономическую динамику, развивалась профессиональная, научная и техническая деятельность.

Развитие экономики Москвы продолжится в 2025–2027 годах, отметил градоначальник. Так, ожидается рост производства обрабатывающих отраслей в следующем году на 10%, далее, в 2026–2027 годах, – на 7,5% ежегодно.

Также рост прогнозируют в сфере розничной торговли и платных услуг населению (на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно) и инвестиций в городскую экономику на 4,0–4,8% ежегодно.

Отмечается, что поддержку инвестиционной активности будут оказывать внутренний спрос со стороны растущей экономики, развитие импортозамещения и стимулирующая бюджетная политика.

Однако экономика Москвы испытывает серьезную дополнительную потребность в кадрах. В настоящее время она составляет 500 тысяч человек и по прогнозу вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году – это один из ключевых вызовов для экономического развития города.

Между тем на развитие промышленного потенциала Москвы будет привлечено свыше 210 миллиардов рублей. Об этом ранее рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По словам вице-мэра, в разных районах столицы появится более 820 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного назначения.

При этом за первые шесть месяцев 2024 года инвестиции в столичные обрабатывающие производства превысили 129 миллиардов рублей. Также город помогает бизнесу локализовывать и расширять современные наукоемкие производства.