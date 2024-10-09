Предприятия Москвы увеличили выпуск пищевой продукции при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприятия увеличили выпуск пищевой продукции при поддержке города. Так, выпуск рыбных продуктов вырос более чем в два раза, производство мяса и молока увеличилось на 10%, а хлебобулочных и кондитерских изделий – на 7%. Количество производимых напитков выросло на 16%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В столице работает 290 предприятий пищевой промышленности, на которых трудятся более 60 тысяч человек. За первые восемь месяцев текущего года производители, пользуясь поддержкой города, нарастили производство продуктов питания и напитков.

С января по август 2024 года столичные предприятия отгрузили пищевой продукции более чем на 472,3 миллиарда рублей, что почти на 20% превышает показатели аналогичного периода 2023-го, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В этот период предприятия изготовили более 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, более 53,8 миллиона банок плодоовощных консервов, около 27 тысяч тонн сыра и творога, примерно 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также почти 30 тысяч банок соков. Товары пользуются спросом как в столице, так и в других регионах страны, а также за рубежом.

"По итогам первых восьми месяцев 2024-го мясоперерабатывающие фабрики поставили заказчикам товаров почти на 106 миллиардов рублей, а молочные комбинаты – почти на 60 миллиардов. Кроме того, производители хлеба и хлебобулочных изделий осуществили отгрузку более чем на 63 миллиарда рублей", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, сумма продаж напитков достигла 54 миллиардов рублей, что на 41% больше, чем за первые восемь месяцев 2024 года.

Между тем за первые шесть месяцев года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" смогли заработать около 73 миллиардов рублей, что в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В особой экономической зоне столицы активно развиваются высокотехнологичные отрасли, среди которых микроэлектроника, медицинские технологии, фармацевтика, электромобилестроение, биомедицинские системы и нанотехнологии.