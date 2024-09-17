Завод по производству печатных плат появится в индустриальном парке "Руднево"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Крупносерийное производство печатных плат с максимальной локализацией и роботизацией появится в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Его откроет ООО "Научно-производственное предприятие "Итэлма".

"Москва по поручению Сергея Собянина предлагает комплексную поддержку предприятиям – более 20 финансовых и нефинансовых антикризисных инструментов. Благодаря этому последние пять лет промышленность столицы показывает рекордные результаты", – цитирует портал мэра и правительства Москвы замглавы города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, с начала 2024 года объем обрабатывающего производства в столице вырос на 14,7%, сохраняя при этом положительную динамику.

Новое производство займет в "Рудневе" более 20 тысяч квадратных метров. Там планируется установить автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования.

Использование новейшего оборудования на определенных участках даст возможность повысить качество выпускаемых печатных плат, а также позволит снизить риски остановки работы. Вместе с тем наиболее опасные участки производственных линий будут роботизированы.

На данном заводе будут производиться печатные платы до шестого класса точности, рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов. Он пояснил, что подобные платы используются в серверном и телекоммуникационном оборудовании. По его словам, в настоящий момент данная продукция пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом.

"Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами. В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций", – подчеркнул глава департамента.

При этом решение об открытии данного производства было принято на фоне растущего спроса на эту продукцию на российском рынке, пояснил генеральный директор компании Алексей Воробьев.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с помощью инвесторов в столице создается промышленная и городская инфраструктура. Так, в городе появляются индустриальные парки, заводы и офисы. В частности, в "Рудневе" локализуются 20 компаний. Они работают над расширением выпуска медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и прочей высокотехнологичной продукции.