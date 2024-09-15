Собянин рассказал о создании промышленной и городской инфраструктуры с помощью инвесторов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С помощью инвесторов в столице создается промышленная и городская инфраструктура. Так, в городе появляются индустриальные парки, заводы и офисы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

К настоящему моменту в эксплуатацию введено 149 проектов на сумму 323 миллиарда рублей, отметил мэр. Так, в индустриальном парке "Руднево" локализуются 20 компаний. Они работают над расширением выпуска медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и прочей высокотехнологичной продукции.

Вместе с тем в соответствии с офсетными контрактами, в столице были запущены производства необходимых для Москвы изделий. В их числе начали работать четыре высокотехнологичных предприятия ОЭЗ "Технополис Москва", которые разрабатывают лекарства и медицинские изделия.

Кроме того, постоянные перемены происходят и в столичной инфраструктуре. Постепенно она становится более современной и комфортной. В этих целях в Москве реализуется свыше 700 проектов, подчеркнул Собянин.

При этом власти города оказывают инвесторам всяческую поддержку. Так, одним из ключевых методов помощи в индустриальном строительстве стала передача земельных участков в рамках МаИП.

Также с 2023 года в Москве действует механизм "зеленого коридора", призванный вдвое сокращать срок выполнения административных процедур. За счет этого около 100 заводов будет построено раньше срока, отметил мэр.

Вместе с тем за последние пять лет инвесторы построили в Москве 136 детских садов и 50 школ. Собянин напомнил, что раньше большую часть образовательных учреждений обеспечивал город, а у инвесторов долгое время не было обязательств по возведению социальных объектов рядом с новыми ЖК.