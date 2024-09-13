Инвесторы построят три поликлиники в Коммунарке в ближайшие три года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвесторы построят три новых поликлиники в районе Коммунарка в ближайшие три года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой", – подчеркнул он.

В 2026 году застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса планирует построить детско-взрослую поликлинику на 520 пациентов в смену.

Также сейчас на этапе проектирования находится учреждение на 750 посещений в сутки. Его планируется построить за счет внебюджетных средств в составке ЖК на Скандинавском бульваре.

В зданиях сделают лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

После завершения работ специалисты выполнят благоустройство прилегающей территории, где высадят зеленые насаждения и газоны. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

"Поликлиника на 475 посещений в смену строится с июля 2023 года вблизи деревни Столбово. Работы по возведению поликлиники на 520 посещений начались в апреле этого года вблизи Новомихайловского шоссе", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за последние несколько лет строительство поликлиник в ТиНАО позволило перейти на самые современные стандарты обслуживания горожан.

12 сентября Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Это стало финальным этапом создания крупнейшего медкомплекса в столице.

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