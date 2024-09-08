Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 2011 года в Москве построили 55 корпусов для разнопрофильных городских, федеральных и частных больниц, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди них многопрофильный клинический центр в Коммунарке, новый комплекс лечебно-диагностического центра имени Логинова и новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1.

В прошлом году на базе крупнейших многопрофильных больниц открыли четыре флагманских центра для оказания экстренной помощи. Сейчас идет строительство детской больницы святого Владимира. Там работы планируется завершить в следующем году.

Собянин подчеркнул, что новый комплекс станет одним из самых современных детских многопрофильных стационаров в столице – все диагностические и лечебные мощности будут под "одной крышей".

Кроме того, в 2025 году достроят новые корпуса городской онкологической больницы № 62 в Сколково: амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их общая площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров.

Также флагманский центр ГКБ имени Буянова планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. По словам мэра, сейчас там идут пусконаладочные работы, отделка и благоустройство территории.

Между тем в Москве реализуется пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Мэр отмечал, что ЕМИАС уже внедрена в пяти медорганизациях Минздрава РФ.