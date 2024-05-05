Собянин рассказал о внедрении ЕМИАС в медучреждения Минздрава РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве реализуется пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что ЕМИАС уже внедрена в пяти медорганизациях Минздрава РФ, в числе которых НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Всего для работы с системой обучено свыше четырех тысяч человек, указал мэр.

Собянин отметил, что проект позволяет автоматизировать и стандартизировать все важные процессы ведения пациента: от амбулаторного наблюдения до госпитализации и выписки. Также ЕМИАС поможет улучшить взаимодействие лечебных и диагностических отделений и повысить качество оказания медпомощи.

Градоначальник подчеркнул важность получения врачами федеральных стационаров, расположенных в столице, доступа к электронным медкартам горожан, где есть сведения о приемах в поликлиниках, выписные эпикризы стационаров, результаты исследований и другое. Сейчас, продолжил он, проводятся работы по внедрению ЕМИАС в трех федеральных клиниках, а также в трех медучреждениях Санкт-Петербурга.

До конца 2024 года к системе планируется подключить еще шесть федеральных клиник и 12 медорганизаций в Москве и Петербурге, которые оказывают специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что граждане других государств приезжают лечиться в столичные клиники. Большая часть их них прибывает из СНГ и арабских стран.

Отмечается, что людей привлекает высокий уровень оказания медицинской помощи при более низких ценах, чем в странах-лидерах в области здравоохранения – Израиле или Германии.