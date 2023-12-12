Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В марте 2020 года в Москве был запущен телемедицинский центр, а также разработаны и проверены на практике основные технологии дистанционного ведения пациентов. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня телемедицинские консультации – стандартная практика для пациентов городских поликлиник. Только с начала 2023 года этой возможностью воспользовались 1,2 миллиона раз", – рассказал мэр.

Чаще всего за дистанционными консультациями с врачами обращаются пациенты с ОРВИ. Это происходит после первичного приема в поликлинике. Посетить онлайн-прием можно с помощью приложения "ЕМИАС.Телемедицина".

На дистанционных консультациях пациенты могут получить не только электронные рецепты на лекарства, но и решить вопросы с больничным листом. С начала 2023 года в онлайн-формате их закрыли более 650 тысяч раз.

Более того, сотрудники телемедицинского центра теперь сопровождают пациентов со сложными случаями заболеваний. В частности, они помогают в лечении беременным женщинам с COVID-19.

Телемедицинские консультации успешно функционируют в городских стационарах. Там врачи-реаниматологи могут провести дистанционный консилиум и получить экспертное мнение специалистов Центра критических состояний. Для проведения консилиума врач, находящийся рядом с пациентом, надевает специальные очки "Удаленный помощник", которые создают эффект присутствия наблюдателя на месте консультации.

Всего с 2021 года специалисты Центра критических состояний проконсультировали врачей столичных больниц более 5,5 тысячи раз, а бригад скорой помощи – более 20 тысяч раз.

"Телемедицина – сравнительно молодое направление в столичном здравоохранении. И тем не менее уже отлично зарекомендовавшее себя. Уверен, со временем оно будет охватывать все больше и больше направлений", – сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект (ИИ) проанализировал уже миллион маммографических исследований, проведенных в московских медучреждениях за 3,5 года работы. Нейросеть сокращает время описания маммографических исследований в восемь раз. Также у ИИ диагностическая точность на уровне, сопоставимом с работой рентгенолога.



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