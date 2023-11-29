ИИ поможет определить увеличение лимфатических узлов на КТ в Москве

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Новый сервис искусственного интеллекта (ИИ) заработал в столице, он обнаруживает на компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как объяснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают незаменимым помощником врача-рентгенолога, обращая внимание специалиста на ключевые изменения и автоматически проводя измерения.

Отмечается, что подобные технологии помогают повысить точность диагностики и сократить ее время. Всего в лучевой диагностике работают 56 сервисов по 29 клиническим направлениям, почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью сервисов искусственного интеллекта.

На сайте уточнили, что КТ органов грудной клетки является одним из наиболее распространенных видов лучевых исследований, составляя примерно 30% от общего объема видов лучевых исследований в медицинских организациях города. Алгоритмы ИИ выделяют цветом области патологий на компьютерной томограмме. Кроме того, нейросеть автоматически выполняет необходимые измерения, составляет описание.

В медицинской практике врачи сталкиваются с огромным разнообразием клинических и рентгенологических проявлений лимфаденопатии, заметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев. По его мнению, внедрение ИИ в процесс диагностики играет ключевую роль.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав РФ рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии.

До этого ИИ в Москве начал распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Алгоритмы могут обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию – синусит.

Столичный Центр диагностики и телемедицины получил нацпремию за вклад в ИИ-технологии