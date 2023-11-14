Нейросети научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нейросети в Москве начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. Алгоритмы могут обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию – синусит. Это исследование является наиболее распространенным для выявления заболеваний придаточных пазух носа, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2022 году в РФ провели свыше 3 миллионов подобных обследований. Сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) даст врачам возможность узнать предварительные результаты сразу после процедуры.

Лучевая диагностика развивается быстрее других в области цифровых сервисов и нейросетей, заявила Ракова. По ее данным, за год у столичных врачей появились сервисы по девяти направлениям работы ИИ. Признаки лор-заболеваний стали 28-м направлением, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии.

Она уточнила, что предварительный результат исследования будет готов в течение двух-трех минут. ИИ экономит время и облегчает задачу, добавила Ракова.

Нейросеть отмечает цветом области возможных патологий, делает автоматические измерения, составляет описание. Врач принимает окончательное решение, но новые технологии ускоряют и увеличивают точность работы.

Главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев назвал правильное описание рентгеновского снимка при синуситах нетривиальной задачей, потому что лицевая часть человеческого черепа устроена так, что на рентгеновском снимке разные костные структуры накладываются друг на друга.

"Искусственный интеллект в таких случаях может оказаться полезным инструментом, который обратит внимание врача на утолщение слизистых и посчитает процент заполнения пазухи патологическим содержимым", – объяснил он.

В конце октября шестой комплексный сервис на основе ИИ для выявления заболеваний по КТ-снимкам появился в Москве. Новая нейросеть может находить рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.

Также пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики способен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки сразу шести патологий. Среди заболеваний – новообразования надпочечников, компрессионный перелом тел позвонков, аневризма брюшного отдела аорты и три новых направления – диагностика мочекаменной болезни, новообразования печени и почек.

Еще один сервис на базе ИИ заработал в столичных поликлиниках