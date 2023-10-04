Новый комплексный сервис ИИ начал выявлять шесть патологий на одном снимке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пятый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики заболеваний заработал в Москве, его алгоритм способен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки сразу шести патологий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди заболеваний – новообразования надпочечников, компрессионный перелом тел позвонков, аневризма брюшного отдела аорты и три новых направления – диагностика мочекаменной болезни, новообразования печени и почек, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Отмечается, что ранее для выявления этих недугов врачи не использовали нейросети.

"Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования", – подчеркнула Ракова.

По ее словам, новый комплексный сервис стал первым для выявления шести заболеваний брюшной полости. Другие направлены на диагностику патологий органов грудной клетки, один из них может найти на компьютерной томограмме признаки 10 патологий. Среди них – рак легкого, пневмония, эмфизема легких, аневризма грудного отдела аорты, новообразования надпочечников, легочная гипертензия, остеопороз и клиновидная деформация тел позвонков, гидроторакс, ишемическая болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.

Добавляется, что два сервиса определяют признаки семи патологий, а один – восьми.

При открытии направления эксперимента специалисты определяют степень его востребованности в условиях государственной системы здравоохранения Москвы, уточнил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев. Анализируется количество проведенных за год в медицинских организациях Депздрава столицы исследований, определяются наиболее часто выполняемые из них и самые выявляемые патологии.

Затем, продолжил он, на сайте проекта объявляют направления, по которым готовы принимать к участию в эксперименте интеллектуальные разработки, публикуют диагностические и функциональные требования к ним. Эксперты создают решения, которые затем тестируются. Если результаты тестов удачные, то сервис допускают до работы с реальными исследованиями, проводящимися в московских медицинских организациях.

Так, врачам-рентгенологам становятся доступны только проверенные сервисы ИИ по востребованным направлениям, заключил Васильев.

На сайте напомнили, что нейросети используют для обработки снимков лучевых исследований, которые получают при проведении маммографии, флюорографии, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. На данный момент в проекте более 50 сервисов на базе ИИ по 26 направлениям исследований.

Добавляется, что алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Проект реализуется комплексом социального развития Москвы вместе со столичным департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины.

Ранее сообщалось, что ИИ проанализировал миллион маммографических исследований, проведенных в московских медучреждениях за 3,5 года работы. Отмечалось, что Москва – первый город в России, который в этом году ввел спецтариф на анализ профилактических маммограмм с помощью ИИ в рамках обязательного медицинского страхования.

Также стало известно, что Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы начнет проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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