Искусственный интеллект обработал в Москве 1 млн маммограмм с 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Искусственный интеллект (ИИ) проанализировал уже миллион маммографических исследований, проведенных в московских медучреждениях за 3,5 года работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главный рентгенолог столицы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев рассказал, что с января этого года ИИ в рамках эксперимента проанализировал уже более 190 тысяч маммограмм, полученных в ходе диагностических исследований. Для врачей-рентгенологов на сегодня доступны четыре сервиса искусственного интеллекта по анализу маммографических исследований, и специалисты могут выбрать для себя удобный инструмент.

По словам замруководителя Депздрава столицы Ильи Тырова, Москва – первый город в России, который в этом году ввел спецтариф на анализ профилактических маммограмм с помощью ИИ в рамках обязательного медицинского страхования. Скрининг для женщин предполагает большой поток исследований, которые описывает врач-рентгенолог. Частичная автоматизация процесса помогает справиться с объемом быстро и качественно, однако окончательное решение остается за врачом.

Он добавил, что, по данным ученых, нейросеть сокращает время описания маммографических исследований в восемь раз. Также у ИИ диагностическая точность на уровне, сопоставимом с работой рентгенолога.

Ранее сообщалось, что новый ИИ-сервис для диагностики заболеваний создали в Москве. С помощью компьютерной томограммы органов грудной клетки он способен одновременно выявлять несколько заболеваний.

Уточняется, что нейросеть может выявить признаки восьми патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему перикардиального жира.