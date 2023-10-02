Москва с начала года получила 365 тыс упаковок лекарств по офсетному контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Медучреждения Москвы получили с начала 2023 года порядка 365 тысяч упаковок лекарств по первому офсетному контракту, который был заключен с компанией "Биокад". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2017 году заключили офсетный контракт на поставку 29 препаратов. Для этого компания локализовала производство в Зеленограде", – передает портал mos.ru слова Ефимова.

Согласно контракту, город будет закупать у предприятия продукцию в течение семи лет, добавил заммэра Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский уточнил, что заводы по производству фармацевтики, которые были возведены в рамках офсетных контрактов, будут выпускать более 100 международных непатентованных наименований препаратов для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний.

Он уточнил, что с 2021 года в медучреждения Москвы был поставлен 1 миллион упаковок лекарств, а также столько же направлены в больницы различных регионов России.

По словам вице-президента по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексея Торгова, во время проектирования высокотехнологичного производственного комплекса в Зеленограде был заложен фундамент для будущего развития предприятия. Это позволило иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами жителей столицы и всей страны. Таким образом, инновационная терапия стала более доступной для граждан.

На mos.ru отметили, что в настоящее время стремительно развивается производство в фармкластере в "Алабушеве". В планах компании есть развитие производства жизненно необходимых лекарств для обеспечения необходимой терапии пациентам.

Москва лидирует по числу заключенных офсетных контрактов, предполагающих поставку лекарственных препаратов и медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов.

С июля прошлого года офсетный контракт стал более доступным. Например, был снижен порог минимальных вложений в реализацию проектов с одного миллиарда до 100 миллионов рублей. Кроме того, теперь офсетные контракты можно подписывать вместе с другими регионами – двумя и более субъектами РФ. В этом случае минимальный объем вложений составит 400 миллионов рублей. Для для закупок в 2022–2023 годах он составит 100 миллионов рублей.

В 2022 году город распространил заключение офсетов на все сферы городского хозяйства. Компании могут рассчитывать на снижение налогов, льготную арендную ставку за землю, субсидирование расходов на подключение к сетям и прочие преференции.

В сентябре Сергей Собянин рассказал, что Москва получила в рамках офсетного контракта 1 миллион упаковок лекарственных препаратов, которые применяются для терапии онкологии и аутоиммунных заболеваний. Собянин заявил, что на сегодняшний день город подписал девять подобных контрактов, в рамках которых осуществляется поставка необходимых препаратов.

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту