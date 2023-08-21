Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров открыли на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде новый завод фармацевтической компании "Р-Опра". На предприятии будут производить жизненно важные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний.

"Мы пять лет тому назад поставили задачу максимально локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от импорта. Особенно это касается жизненно важных лекарств в области онкологии. И вот за пять лет мы уже построили совместными усилиями восемь заводов", – сказал в ходе мероприятия Собянин, отметив, что в ближайшие годы планируется создать еще восемь аналогичных предприятий.

Градоначальник напомнил, что завод создали в рамках офсетного контракта с городом. Инвестиции в проект составили почти семь миллиардов рублей. На предприятии смогут работать порядка 270 человек.

По условиям контракта, инвестор взял на себя обязательство построить производственный комплекс полного цикла площадью более 30,5 тысячи "квадратов", который бы выпускал 26 видов различных лекарств, а правительство Москвы в свою очередь гарантировало закупки производимых лекарств в течение 7 лет.

Во время церемонии открытия Собянин также рассказал, что в 2023 году производство лекарств в Москве увеличилось на 67,5%. По его словам, это стало результатом соответствующей многолетней системной работы города. Глава города также поблагодарил Минпромторг за поддержку при создании предприятия "Р-Опра" в "Алабушеве".

Ранее сообщалось, что столичный завод "Альфа Автоматив Техноложиз" увеличит объемы выпуска автокомпонентов благодаря модернизации производства. На предприятии завершили подготовку к вводу в эксплуатацию линии из пяти 250-тонных прессов, благодаря которым предприятие сможет выпускать до 17 миллионов деталей в год.

