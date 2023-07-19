Предприятия Москвы получили за шесть лет целевые займы на сумму более 4 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сумма целевых займов, выданных более 30 предприятиям Москвы в период с 2017 по 2023 год, превысила 4 миллиарда рублей, компании получают их на льготных условиях в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом рассказал заммэра столицы вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Среди компаний есть производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов, медоборудования. Такая поддержка способствует наращиванию инвестиций заводов в собственное развитие, модернизации оборудования и инфраструктуры, а также созданию новых рабочих мест", – сказал он.

По словам Ефимова, фонд предлагает предпринимателям на выбор восемь видов займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупка нового оборудования на производства, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта и другие.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что денежные средства можно получить по ставке от 3% годовых и на срок до 5 лет. Предприниматели могут взять займ на 300 миллионов рублей, подчеркнул он.

"Только с начала года такая помощь предоставлена производителю роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу на общую сумму 600 миллионов рублей", – добавил он.

Овчинский рассказал, что с марта прошлого года в столице начала работать программа льготного инвестиционного кредитования промышленности, в апреле текущего года она была распространена на договоры, позволяющие брать оборудование в лизинг. По его словам, участие в ней могут принять как малые, так и средние предприятия.

Для получения суммы по льготной ставке предпринимателям необходимо заключить кредитный договор, обратиться в фонд поддержки промышленности, а после одобрения заявки подписать договор финансовой поддержки в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту, объяснил Овчинский.

После выполнения всех необходимых действий, на счет компании, открытый в банке, в зависимости от сроков списания процентов, будет перечислена необходимая сумма денежных средств.

Он подчеркнул, что представителям бизнеса, которые работают с экспортом, город предоставляет поддержку в рамках цифровой платформы "Мой экспорт", где можно бесплатно проконсультироваться с экспертами этой сферы, получить аналитику, обратиться за помощью в продвижении товаров и услуг и многое другое.

Платформа работает в рамках федеральной программы "Мой экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", резюмировал Овчинский.

Ранее Ефимов сообщал, что количество предприятий, которые открылись на территории столицы, достигло 4 тысяч. В городе появились 500 малых и более 30 крупных производств.

По его словам, около 12% заводов занимаются производством электроники и приборостроением, более 11% представляют строительную отрасль, 8% – сферу легкой промышленности.



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