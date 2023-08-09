Завод в Москве увеличит объемы выпуска автокомпонентов благодаря модернизации производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод в Москве "Альфа Автоматив Техноложиз" увеличит объемы выпуска автокомпонентов благодаря модернизации производства. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Московский завод "Альфа Автоматив Техноложиз" приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Овчинского.

Он добавил, что в настоящее время на заводе завершился комплекс технических работ, направленный на ввод в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов. Благодаря им завод сможет выпускать до 17 миллионов деталей в год.

Уточняется, что соглашение на поставку нужного оборудования подписано с автомобильным заводом Тулы.

По словам гендиректора предприятия Москвы Зоригто Саханова, производственные мощности производства выпускают широкую линейку профильной продукции, которая отвечает стандартам мирового автомобилестроения. Действующие сейчас проекты решают профильные задачи в сферах локализации и импортозамещения.

После модернизации завод будет производить детали кузова для модели отечественного автомобиля, включая использование российских масел.

В декабре 2022 года Сергей Собянин открыл новый завод "Альфа Автоматив Техноложиз" по производству кузовных деталей для автомобилей в районе Бирюлево Западное.

Мэр рассказал, что на производстве установили 112 единиц современного промышленного оборудования. С инвестором подписали специальный инвестиционный контракт, предусматривавший льготы по аренде земельного участка и снижение налога на прибыль.

По его словам, в результате строительства нового предприятия создали свыше 200 рабочих мест.

В феврале 2023 года заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что новый завод будет ежегодно производить до 6,5 миллиона кузовных деталей для кроссоверов. Он заявил, что компания "Альфа Автоматив Техноложиз" будет ведущим в РФ партнером тульского завода по изготовлению компонентов кузова.

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