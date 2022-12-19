Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей в районе Бирюлево Западное.

По его словам, на заводе может производиться до 12 миллионов автокомпонентов в год для более 250 тысяч комплектов легковых автомобилей. В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомобилей не только в Москве, но и практически на всех заводах страны.

"Завод станет основой для возрождения российского автопрома", – сказал мэр.

Строительство нового предприятия площадью 36,6 тысячи квадратных метров ООО "Альфа Автоматив Техноложиз" началось летом 2018 года. Завершились работы в этом году. Для реализации проекта столичное правительство предоставило земельный участок площадью 3,25 гектара на юге Москвы.

На производстве установили 112 единиц современного промышленного оборудования. С инвестором подписали специальный инвестиционный контракт, предусматривавший льготы по аренде земельного участка и снижение налога на прибыль.

В 2019 году проекту создания нового завода "ААТ" присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Это позволило инвестору снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%.

В результате строительства нового предприятия создали свыше 200 рабочих мест. Инженерные компетенции специалистов нового завода позволяют выпускать более 150 видов штампованных деталей. Используется только российское сырье.

Ранее Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено". По словам мэра, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КамАЗ".

Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

Собянин напомнил, почти 100 лет назад завод производил автомобили Ford, а с 1998 года там собирались Renault Logan, Renault Duster, Renault Sandero. Кроме того, на протяжении десятилетий там выпускались отечественные "Москвичи".

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