В Минпромторге надеются на принятие зарубежными компаниями решения о работе в РФ к лету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство рассчитывает на принятие зарубежными компаниями решения о работе в России не позже июня.

"Мы рассчитываем, что в течение максимум мая месяца они придут к решению окончательному, и не позже июня месяца мы должны с ними прийти к общему знаменателю", – сообщил он.

Министр отметил, что корейские и китайские производители автомобилей, такие как Haval, Kia и Hyundai, продолжают собирать транспортные средства в РФ.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ планирует в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт.

В министерстве добавили, что сейчас продолжается сбор предложений от федеральных органов исполнительной власти. В Минпромторге подчеркнули, что один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень, – прекращение поставок на российский рынок.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.