РФ планирует выпустить первый серийный электрокар до конца 2022 года

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Первый российский серийный электромобиль может сойти с конвейера уже в 2022 году, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ТАСС.

В соответствии с правительственной концепцией развития электротранспорта в РФ к 2030 году общий объем производства такого транспорта должен превысить 730 тысяч единиц. Кроме того, годовой объем производимых электромобилей должен составлять 10 процентов от общего объема производства транспортных средств в РФ (217 тысяч единиц).

Ранее планировалось, что производство российского электрокара могут начать в первом квартале 2020 года. Главная особенность российского электромобиля заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

До этого сообщалось, что в России создадут линейку отечественных экоавтомобилей, в том числе на водородных, топливных элементах.

Кроме того, Минпромторг собирается обязать российских автопроизводителей выпускать долю "зеленых" моделей, к которым относятся электрокары.

