В Совфеде предложили разрешить электрокарам ездить по выделенной полосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, дающий право электрокарам ездить по полосе для общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.
"Одной из мер поддержки спроса на электромобили является доступ на полосы для маршрутных транспортных средств. В пункте 18.2 Правил дорожного движения РФ перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями", – сообщается в пояснительной записке к документу.
Как уточнил глава, разрешение электрокарам ездить по выделенной полосе позволит увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых авто в РФ. Также данный законопроект, по его словам, будет стимулировать водителей приобретать данный вид машин.
В пояснительной записке говорится, что на долю продаж гибридных авто в России приходится 0,02% от общих продаж легковых автомобилей, именно поэтому, по мнению Кутепова, автолюбителям требуются меры поддержки и стимул к покупке электротранспорта.
Ранее сообщалось, что в России создадут линейку отечественных экоавтомобилей, в том числе на водородных топливных элементах. Кроме того, Минпромторг собирается обязать российских автопроизводителей выпускать долю "зеленых" моделей, к которым относятся электрокары.
Однако большинство россиян не верит, что отечественный автопром когда-нибудь сможет выйти на уровень зарубежного. Только треть россиян считает, что успех возможен, но при неимоверных усилиях.
В России может появиться линейка отечественных электромобилей
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