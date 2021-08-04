В РФ предложили давать скидку водителям на покупку электромобилей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Россияне смогут получить скидку в размере 25% на покупку электромобилей, произведенных на территории страны. Соответствующий механизм стимулирования спроса на электротранспорт обсудили Минэкономразвития и Минпромторг, сообщает пресс-служба первого.
Предполагается, что данная субсидия коснется машин, стоимость которых не превышает 2,5 миллиона рублей: таким образом, максимальный размер скидки составит 625 тысяч рублей.
До 2024 года механизм будет действовать применительно к транспортным средствам крупноузловой сборки, а к 2030 году – к автомобилям мелкоузловой сборки с отечественными аккумуляторами.
В Минэкономразвития также отметили, что в ближайшие три года в России появятся около 2,9 тысячи зарядных станций, а к 2030 году их количество увеличится до 27 тысяч.
Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи электромобилей. За первую половину 2021 года россияне купили 650 электрокаров, что в семь раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Наибольший спрос приходится на Москву, на которую пришлось 40% от всех покупок, а также Санкт-Петербург и Московскую область.
В России может появиться линейка отечественных электромобилей
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