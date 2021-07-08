В РФ могут начать выдавать льготные кредиты на низкоуглеродные автомобили

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

В России могут начать предоставлять льготные кредиты на покупку низкоуглеродных автомобилей, заявил глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Об этом сообщает ТАСС.

"Планируем рассмотреть вопросы корректировки программы льготного кредитования для того, чтобы они распространялись в том числе и на низкоуглеродный транспорт", – сказал он.

По словам Пака, Минпромторг совместно с Минэкономразвития вынесли на рассмотрение кабмина проект концепции развития электрического транспорта в России, который в том числе предусматривает меры стимулирования спроса на автомобили с низким уровнем выбросов.

Он пояснил, что, согласно этой концепции, к 2024 году в стране ежегодно будет производиться и продаваться не менее 28 тысяч электрокаров, а к 2030 году доля их продаж должна увеличиться минимум до 10% от общего объема.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года россияне купили 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за такой же период в прошлом году. Наибольший спрос наблюдается в Москве, на которую пришлось 40% от всех покупок, а также в Санкт-Петербурге и Московской области.

По словам председателя BCG в России и СНГ Владислава Бутенко, на данный момент на долю легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания приходится 97% российского рынка, однако прогнозируется, что к 2035 году этот показатель опустится до 55%.