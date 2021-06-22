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Транспорт

16:10

Новые зарядные станции для электробусов появятся в Москве к 2023 году

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 500 новых зарядных станций для электробусов появится на востоке и юго-востоке Москвы к 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На восток и юго-восток Москвы придут зарядные станции для электробусов. Уже к 2023 году их станет около 500", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что все зарядные станции располагаются на конечных станциях движения электробусов. Они заряжают батареи, оборудованные системой термостатирования – она спасает от перегрева летом и замерзания зимой. Таким образом, станции заряжают один электробус за 6–10 минут независимо от погодных условий.

Уточняется, что сегодня в городе уже работают 129 ультрабыстрых зарядных станций и их количество постоянно растет.

Ранее на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе было открыто сборочное производство электробусов ПАО "КамАЗ". В планах на 2021 год – поставка 400 электробусов, а всего к 2023 году в парке Мосгортранса будет более 2,2 тысячи инновационных автобусов.

"Жизнь в большом городе": "электротранспорт"

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