Маршрут электробуса т80 продлят до ж/д платформы Лось

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 19 июня маршрут электробуса т80 продлят до железнодорожной платформы Лось, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Он будет следовать трассой автобуса № 774. Маршрут пройдет по улицам Широкой, Малыгина и Анадырскому проезду.

Ранее сообщалось, что уже в этом году по городским маршрутам поедут 400 новых электробусов. Более 60% экологичных машин из новой поставки соберут в Москве на площадке завода "СВАРЗ". Производство электробусов будет полностью экологичным.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в конце года на дороги выйдет юбилейный, 1 000-й электробус.