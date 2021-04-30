Еще 400 новых электробусов выйдут на маршруты в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уже в этом году по городским маршрутам поедут 400 новых электробусов, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Машины поставят КамАЗ и ГАЗ.
"Первые рейсы ждите уже в мае! Мы же сейчас готовим инфраструктуру – закупаем зарядные станции и улучшаем маршрутную сеть", – говорится в сообщении.
Более 60% экологичных машин из новой поставки соберут в Москве на площадке завода "СВАРЗ". Производство электробусов будет полностью экологичным.
Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что уже в конце года на дороги выйдет юбилейный, 1 000-й электробус.
Ранее Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.
По его словам, в 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки", которые вмещают до 135 пассажиров. Число зарядных станций увеличится до 383. Это позволит расширить сеть на новые районы.
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