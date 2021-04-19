09:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Об этом он написал на своем личном сайте.
Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.
"Основной парк маршруток составляли старенькие, видавшие виды "Газели". Налоги маршрутчики, разумеется, не платили, но при этом стоимость поездки была у них на 5–10 рублей больше, чем у городского перевозчика. И, разумеется, никаких льгот для студентов и пенсионеров", – рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что городу было необходимо менять всю сеть маршрутов и возрождение наземного общественного транспорта началось с выделенных полос и создания приоритета в движении.
Собянин отметил, что благодаря этому средняя скорость движения автобусов выросла в 1,5–2 раза. Сегодня в Москве работает уже 380 километров выделенок. Каждый день ими пользуются более 4,2 миллиона пассажиров.
Мэр рассказал, что основной городской перевозчик Мосгортранс полностью обновил свой подвижной состав, закупив с 2010 года более 9 тысяч современных автобусов. Таким образом, на сегодняшний день автобусный парк Москвы – самый молодой в Европе.
Сложности с оплатой проезда удалось ликвидировать благодаря карте "Тройка". Также в городе отменили турникеты, что экономит пассажирам до 25 минут времени в пути, которое раньше автобусы простаивали на остановках, ожидая, когда пассажиры зайдут через переднюю дверь.
Старые остановки обновляют. Им на смену приходят новые павильоны с онлайн-табло, навигацией, автоматом по продаже билетов, USB-разъемами и Wi-Fi. Завершить обновление остановочных павильонов планируется в ближайшие 3–4 года.
На дорогах столицы появилось 600 электробусов, что сделало Москву европейским лидером по их количеству. Через два года их число увеличится до 820.
В 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки", которые вмещают до 135 пассажиров. Число зарядных станций увеличится до 383. Это позволит расширить сеть на новые районы.
Коммерческие перевозчики в городе остались, но работают они теперь по единым стандартам, утвержденным городскими властями. Мэр напомнил, что в 2015 году в столице утвердили новую маршрутную сеть – 70% перевозок сохранили за городским перевозчиком, остальные 30% разыграли на конкурсах, с победителями которых заключили контракты на 5 лет.
Для обслуживания этих маршрутов коммерческие перевозчики закупили около 2 тысяч новых, комфортных автобусов. У них есть низкий пол и откидной пандус для перевозки пассажиров в инвалидных колясках.
Проезд в синих автобусах обходится от 19 рублей за поездку при использовании "длинных" проездных, записанных на карту "Тройка". Льготники имеют право на бесплатный проезд. Подвижной состав проходит регулярный техосмотр, а водители – медицинский контроль.
Средний возраст автобусов, работающих по новой модели, составляет четыре года. Все автобусы – класса "Евро-4" и выше.
В этом году город проведет новые конкурсы и перезаключит контракты. Теперь на большинстве маршрутов введут тактовое расписание. Автобусы будут отправляться через равные промежутки времени – каждые 5, 10 или 15 минут в зависимости от типа маршрута.
В автобусах станет больше сидячих мест, в них появится бесконтактная оплата банковскими картами и USB-розетки для зарядки гаджетов. Перевозчики будут чаще мыть и дезинфицировать автобусы. Для водителей введут форму, а в самих автобусах установят систему контроля усталости водителя "Антисон".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в рамках обновления парка столичного общественного транспорта планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости.
"Это наш город": выбросы загрязняющих воздух веществ в столице сократились на 400 тонн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: