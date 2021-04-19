Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Об этом он написал на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.

"Основной парк маршруток составляли старенькие, видавшие виды "Газели". Налоги маршрутчики, разумеется, не платили, но при этом стоимость поездки была у них на 5–10 рублей больше, чем у городского перевозчика. И, разумеется, никаких льгот для студентов и пенсионеров", – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что городу было необходимо менять всю сеть маршрутов и возрождение наземного общественного транспорта началось с выделенных полос и создания приоритета в движении.

Собянин отметил, что благодаря этому средняя скорость движения автобусов выросла в 1,5–2 раза. Сегодня в Москве работает уже 380 километров выделенок. Каждый день ими пользуются более 4,2 миллиона пассажиров.

Мэр рассказал, что основной городской перевозчик Мосгортранс полностью обновил свой подвижной состав, закупив с 2010 года более 9 тысяч современных автобусов. Таким образом, на сегодняшний день автобусный парк Москвы – самый молодой в Европе.

Сложности с оплатой проезда удалось ликвидировать благодаря карте "Тройка". Также в городе отменили турникеты, что экономит пассажирам до 25 минут времени в пути, которое раньше автобусы простаивали на остановках, ожидая, когда пассажиры зайдут через переднюю дверь.

Старые остановки обновляют. Им на смену приходят новые павильоны с онлайн-табло, навигацией, автоматом по продаже билетов, USB-разъемами и Wi-Fi. Завершить обновление остановочных павильонов планируется в ближайшие 3–4 года.

На дорогах столицы появилось 600 электробусов, что сделало Москву европейским лидером по их количеству. Через два года их число увеличится до 820.

В 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-"гармошки", которые вмещают до 135 пассажиров. Число зарядных станций увеличится до 383. Это позволит расширить сеть на новые районы.

Коммерческие перевозчики в городе остались, но работают они теперь по единым стандартам, утвержденным городскими властями. Мэр напомнил, что в 2015 году в столице утвердили новую маршрутную сеть – 70% перевозок сохранили за городским перевозчиком, остальные 30% разыграли на конкурсах, с победителями которых заключили контракты на 5 лет.

Для обслуживания этих маршрутов коммерческие перевозчики закупили около 2 тысяч новых, комфортных автобусов. У них есть низкий пол и откидной пандус для перевозки пассажиров в инвалидных колясках.

Проезд в синих автобусах обходится от 19 рублей за поездку при использовании "длинных" проездных, записанных на карту "Тройка". Льготники имеют право на бесплатный проезд. Подвижной состав проходит регулярный техосмотр, а водители – медицинский контроль.

Средний возраст автобусов, работающих по новой модели, составляет четыре года. Все автобусы – класса "Евро-4" и выше.

В этом году город проведет новые конкурсы и перезаключит контракты. Теперь на большинстве маршрутов введут тактовое расписание. Автобусы будут отправляться через равные промежутки времени – каждые 5, 10 или 15 минут в зависимости от типа маршрута.

В автобусах станет больше сидячих мест, в них появится бесконтактная оплата банковскими картами и USB-розетки для зарядки гаджетов. Перевозчики будут чаще мыть и дезинфицировать автобусы. Для водителей введут форму, а в самих автобусах установят систему контроля усталости водителя "Антисон".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в рамках обновления парка столичного общественного транспорта планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости.