В разных районах Москвы изменится работа остановок наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В разных районах Москвы с 3, 4 и 10 апреля изменится режим работы остановок наземного городского транспорта, сообщается на сайте государственного унитарного предприятия "Мосгортранс".
С 3 апреля будут открыты две новые остановки. На маршруте автобусов № 728 и С4 появится остановка "14-й микрорайон Марьинского Парка" между остановками "Ставропольский проезд" и "Улица Марьинский Парк, 43" по направлению к Варшавскому шоссе. Для автобуса № 797 откроется остановка "Улица Газопровод, 11" между остановками "Центр детского творчества "Виктория" и "Улица Газопровод".
Кроме того, остановка "Улица Кравченко" для электробуса № 266 по направлению в центр будет перенесена на 20 метров вперед.
"С 4 апреля на время строительства участка Большой Кольцевой линии метро остановка "Улица Строителей" для автобусов № м1, м4, н11 по Ленинскому проспекту при движении в центр переносится на временную объездную дорогу части Ленинского проспекта, напротив дома 72/2", – говорится в сообщении.
Также с 10 апреля будет изменена работа остановки "МЦД Окружная" на Станционной улице при следовании к Дмитровскому шоссе в связи с проведением строительных работ.
"Для автобусов № 24, 24к переносится и совмещается с остановкой "Гостиница ВДНХ" (высадка). Для автобусов № 154, 677к и электробуса № т36 переносится и совмещается с остановкой "МЦК Окружная", – сообщили в "Мосгортрансе".
Ранее сообщалось, что с 1 апреля начал действовать летний график столичных автобусов, которые курсируют до городских кладбищ. Транспорт начинает работу раньше и заканчивает ее позже. Список изменений приведен на сайте "Мосгортранса".
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