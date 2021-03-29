Автобусы до кладбищ Москвы перейдут на летний график с апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летний график столичных автобусов, которые курсируют до городских кладбищ, начнет действовать с 1 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Отмечается, что транспорт будет начинать работу раньше и заканчивать ее позже. Список изменений приведен на сайте государственного унитарного предприятия "Мосгортранс".

Ранее сообщалось, что на участке МЦД-2 между станцией Москва-Каланчевская и Курским вокзалом ограничат движение поездов. Изменения будут сохраняться 4 апреля 2021 года из-за проведения путевых работ.