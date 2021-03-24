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Транспорт

09:27

Бесконтактную оплату проезда ввели в электричках Москва – Тверь

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Впервые в России бесконтактная оплата проезда в пригородном сообщении заработала в электричках маршрута Москва – Тверь. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Первая в России бесконтактная оплата проезда в пригородном сообщении заработала на линии Москва – Тверь. Оплатить проезд теперь можно прямо на турникете банковской картой или смартфоном с бесконтактной системой оплаты. Это стало возможно благодаря технологии Fast Track, которая поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и "Мир", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система вычисляет необходимый тариф и автоматически списывает его со счета пассажира. Воспользоваться Fast Track пока могут только пассажиры поездов "Ласточка" 7000-й нумерации.

В РЖД уточнили, что в будущем планируется расширение линейки поездов и пригородных компаний, в которых данная услуга станет доступной.

Ранее сообщалось, что бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay запустят в Московском метрополитене до конца 2021 года. Оплата "лицом" станет доступна всем пассажирам по всему метрополитену.

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