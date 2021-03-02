В службе безопасности метро Москвы рассказали, как работает система распознавания лиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система распознавания лиц в метро не знает ни фамилий, ни имен, ни каких-либо других персональных данных. Об этом Москве 24 заявил начальник службы безопасности метрополитена Андрей Кичигин.

"Система только сравнивает фотографию пассажира с фото из базы данных розыска. Если человека нет в этих базах, то и сравнивать не с чем. Сведения хранятся в центре обработки данных, доступ к которым имеют сотрудники МВД", – сказал Кичигин.

Он добавил, что система распознавания лиц позволила задержать более 900 преступников в подземке за полгода.

Ранее сообщалось, что видеокамеры, которые установят в новых экранах на станциях столичного метро, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

На портале госзакупок появилась информация, согласно которой столичные власти планируют потратить более 932 миллионов рублей на установку 316 цифровых дисплеев различных типов на 85 станциях метро.

По данным газеты "Коммерсант", в техническом задании указаны следующие требования к камерам: они должны иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD, а также поддерживать интеллектуальные модули, которые нацелены на распознавание лиц, подсчет людей и выявление их скопления.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.

Также Ликсутов рассказывал, что система распознавания лиц Face ID заработает в 2021 году. Он отмечал, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.

