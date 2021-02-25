Видеокамеры в экранах на станциях столичного метро не будут распознавать лица

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Видеокамеры, которые установят в новых экранах на станциях столичного метро, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации", – говорится в сообщении.

Ранее на портале госзакупок появилась информация, согласно которой столичные власти планируют потратить более 932 миллионов рублей на установку 316 цифровых дисплеев различных типов на 85 станциях метро.

По данным газеты "Коммерсант", в техническом задании указаны следующие требования к камерам: они должны иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD, а также поддерживать интеллектуальные модули, которые нацелены на распознавание лиц, подсчет людей и выявление их скопления.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.

Также Ликсутов рассказывал, что система распознавания лиц Face ID заработает в 2021 году. Он отмечал, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.

