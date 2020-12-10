Камеры в столичном метро смогут определять людей, которым нужна медпомощь

13:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Умные камеры в столичном метрополитене начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи. Технологию запустят в 2021 году, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру", – отметил Ликсутов на онлайн-конференции "Город для каждого. Благополучие, здоровье, устойчивость".
Заммэра добавил, что в городе также ведется разработка системы оплаты проезда при помощи сканирования лица.
Ранее Максим Ликсутов рассказывал, что система распознавания лиц Face ID заработает в 2021 году. Он отмечал, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.
Систему сканирования лица для оплаты проезда начали тестировать в столичном метро
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