Новое приложение объединит автобусы, велопрокат, такси и каршеринг Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новое мобильное приложение MaaS (Mobility as a Service, или "Мобильность как услуга") объединит столичный общественный транспорт (автобусы и трамваи), велопрокат (самокаты), такси и каршеринг.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с его помощью москвичи смогут "бесшовно" проложить маршрут по городу с учетом наиболее выгодных тарифов перевозчиков.
"Мы закладываем в первую очередь простоту и удобство в это приложение: один клик - проложить маршрут, второй клик – оплатить, вы увидите, что это будет доступно и удобно", – сказал Ликсутов в эфире радио "Эхо Москвы" .
По его словам, в нем можно будет увидеть и сравнить тарифы разных компаний, предлагающих транспортные услуги. В перспективе в приложение планируют добавить речной трамвай.
При этом Ликсутов указал, что не все присоединятся к единому приложению, так как развивают свои приложения. "Обязательств у них нет, это свободная история", – отметил вице-мэр.
Он подчеркнул, что к городу есть доверие по вопросу хранения персональных данных, база которых составляет четыре миллиона позиций. При этом власти будет делать все, чтобы данные были защищены.
Ранее Ликсутов заявил, что в городе не планируют возвращаться к практике продажи проездных билетов у водителей автобусов и к системе турникетов в общественном транспорте.
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