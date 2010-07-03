В Дептрансе предложили два городских маршрута для речного транспорта

Осенью власти Москвы анонсировали открытие городского водного транспорта. Руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал о двух речных маршрутах, которые будут действовать в столице уже в следующем году. Он также рассказал о преимуществах нового общественного транспорта над уже действующим в столице. Рассказываем, какие речные маршруты будут действовать в Москве в 2021 году, а также какие работы над проектом водного общественного транспорта еще предстоят городским властям.

О проекте задумывались давно

Навигация на Москве-реке. 1987 г.

Идея речного общественного городского транспорта для столицы не в новинку. Пригородные маршруты появились еще в довоенные годы, в начале шестидесятых речные суда начали курсировать и по внутригородским линиям. В 2003 году в Москве действовало несколько маршрутов: причал "Крылатское" – причал "Кутузовский", Северный речной вокзал – причал "Захарково", Северный речной вокзал – причал "Тишково" и Северный речной вокзал – причал "Черная речка". К 2005 году из перечисленных действующими остались только два – от Северного речного вокзала до причалов "Тишково" и "Захарково". Но в 2006 году из-за полной отмены субсидирования перестали курсировать и эти городские маршруты. Тогда речной транспорт полностью перешел в экскурсионно-прогулочную нишу.





Идея возродить речной городской транспорт у властей возникла давно. Еще в 2011 году Сергей Собянин поручил Дептрансу разработать проект реорганизации регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Два года назад руководитель ведомства Максим Ликсутов впервые выступил уже с готовым предложением. Власти столицы планировали в 2021 году запустить один речной маршрут Нижние Мнёвники – Киевский вокзал, а также анонсировали еще несколько линий, находящихся в разработке.

Последующие два года ушли на проработку всех маршрутов и выбор самых востребованных. И в 2020 году Ликсутов вновь выступил с проектом, разработанным совместно с НИУ ВШЭ. На этот раз были представлены два городских маршрута, которые запустят в столице в ближайший год.

От Киевского вокзала через "Москва-Сити"

Первый маршрут построили на основе старого, предложенного еще в 2018 году. Он пройдет от парка "Фили", а конечной и основной точкой на нем, как и планировалось ранее, станет транспортный узел Киевского вокзала.

"Маршрут проходит через четыре района города – Хорошево-Мнёвники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово. Там застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта", – рассказал в своем блоге Максим Ликсутов. По его оценке, этот маршрут будет востребован у более чем миллиона москвичей.

Эта линия предусматривает 14 остановок. Однако только 6 причалов на данный момент построены и готовы к использованию:



"Киевский вокзал"

"Мост Багратион"

"Кутузовский"

"Верхние Мнёвники"

"Парк "Фили"

"Красная Пресня"



Максим Ликсутов руководитель департамента транспорта, заместитель мэра Москвы Где-то приблизим остановки наземного транспорта. Поставим навесы, табло с расписанием, автоматы по продаже билетов. В некоторых местах совместно с коллегами из комплекса ЖКХ и Стройкомплекса доделаем современные пешеходные набережные и новые причалы.

Остальные только предстоит построить. При этом, по словам Ликсутова, все, даже готовые причалы, модернизируют, а также создадут вокруг качественную инфраструктуру.

По словам заммэра, речной транспорт по комфорту не будет уступать другому городскому общественному транспорту.

Линия по югу Москвы

Второй маршрут будет пролегать по противоположному концу города. По словам Ликсутова, такой вид транспорта сегодня весьма востребован на юге Москвы. "Новые прибрежные кварталы часто удалены от станций метро – речной транспорт может стать отличной альтернативой для ежедневных поездок, мы также сможем связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния", – отметил заммэра.

Остановок на этом маршруте будет меньше: всего 9. При этом, в отличие от первой линии, большинство причалов на юге Москвы уже построено:



"Автозаводский мост"

"ЗИЛ"

"Кленовый бульвар"

"Южный речной вокзал"

"Нагатино-Меловой"

"Нагатинский затон"

"Печатники"

Основным плюсом этого маршрута будет не только появление транспорта в новых жилых районах, удаленных от станций метро. С помощью речного транспорта можно будет с легкостью переезжать на другой берег Москвы-реки в местах, отдаленных от пешеходных и транспортных мостов.

Кроме того, остановка на Южном речном вокзале станет еще одним плюсом к инфраструктуре недавно открытого в Москве масштабного парка развлечений "Остров мечты".

Не сложнее, чем на метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Речной общественный транспорт, по планам властей, ничем не будет уступать другим уже существующим альтернативам. При этом у водных маршрутов есть очевидные плюсы, которых нет у других: среди них отсутствие пробок и светофоров, более короткие маршруты от точки до точки и наконец прекрасный вид на протяжении всей поездки.

Воспользоваться речным трамваем можно будет также по карте "Тройка" согласно общегородскому тарифу. Также будут действовать социальная карта и льготы. "Он будет интегрирован в городскую транспортную систему и увязан с другими видами транспорта", – отметил заммэра. При этом ходить суда будут без перерывов – пока по планам интервал движения составляет 4–10 минут.

Не менее интересный вопрос касается того, какие именно речные трамваи будут возить пассажиров. Пока под проект водного общественного транспорта не выделены конкретные суда. Зато у разработчиков проекта есть четкое представление о том, какими они должны быть.





Константин Трофименко директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Это будут не очень большие корабли вместимостью порядка 40 человек. Эксплуатационная скорость – чуть меньше 30 километров в час. Что важно, у них будет легкий ледокольный класс. То есть предполагается их круглогодичное использование.

На помощь в разработке и выборе подходящих судов власти привлекут столичные компании, а также самих жителей города.

Дептранс совместно с НИУ ВШЭ подготовил техническое задание для будущих производителей судов. Внести свои корректировки, а может, и предложить собственный вариант предложат столичным компаниям. Получившиеся проекты власти выставят на голосование, и первое готовое судно назовут именем создателя победившего проекта.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект запуска речного транспорта и поручил детально все доработать, обязательно с учетом мнения москвичей", – подчеркнул Ликсутов.

Причалы

Причал на набережной Марка Шагала. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В общей сложности городским властям предстоит построить еще 10 причалов, чтобы полноценно запустить два анонсированных маршрута.

Наибольший ажиотаж вызывает, конечно, реконструкция Южного речного вокзала. По словам Ликсутова, здание преобразят так же, как и Северный речной вокзал. Место должно превратиться в новую точку притяжения для горожан, однако конкретных планов пока нет. Также понадобится провести целую перепланировку для организации причала в деловом квартале "Москва-Сити".

О масштабах работ над новыми причалами можно судить, взглянув на те, которые уже готовы к настоящему моменту.

Среди них ярко выделяется новый причал в бывшей промзоне ЗИЛ. Это 65-метровая пристань, которая включает в себя четыре спуска к реке, собственный причал для речного транспорта, стоянку для яхт, а также 150-метровый амфитеатр с видом на реку.



Причал на набережной Марка Шагала. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Кстати, некоторые остановки будут примыкать прямо к свежепостроенным жилым комплексам. Так, например, будет с причалом "ЖК "Береговой" – 1", который появится на благоустроенной набережной у одноименного ЖК. К нему будет вести парадная лестница со спуском для маломобильных групп граждан.

Стоит отметить, что представленные Максимом Ликсутовым маршруты только первые из нескольких, которые потенциально покроют все водное пространство Москвы и области. С причалами проблем быть не должно: до 2023 они появятся еще на 8 реконструированных набережных города.