Ликсутов рассказал о новых маршрутах речного транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Москве выбраны два маршрута для запуска речного транспорта, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"С постоянным расписанием, короткими интервалами, пересадками и едиными городскими билетами. В 2018 году совместно с НИУ ВШЭ, изучив в том числе ваши предложения, мы разработали несколько маршрутов будущего московского речного трамвая и выбрали два самых удачных и востребованных", – написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.
По его словам, первый маршрут будет пролегать от парка "Фили" до Киевского вокзала.
"Маршрут проходит через четыре района города – Хорошёво-Мнёвники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово", – отметил вице-мэр.
Он добавил, что каждые 4–10 минут от причала будет отправляется комфортный речной трамвай.
Ликсутов уточнил, что, помимо делового центра столицы, бизнес- и жилых кварталов, маршрут соединит парки, а его конечной точкой станет транспортный узел Киевского вокзала.
Причалы, по словам вице-мэра, модернизируют, установят навесы, табло, автоматы, в которых можно будет купить билеты.
Кроме этого, он рассказал, что прорабатывается второй маршрут – от Новоданиловской набережной до Печатников.
По его словам, это позволит связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния.
Также Ликсутов предложил обсудить, каким мог бы быть внешний вид речных трамваев и другие детали. Он предложил отобрать жюри, которое примет окончательное решение. В него должны войти дизайнеры, производители и другие эксперты.
Вице-мэр отметил, что Сергей Собянин поддержал проект запуска речного транспорта и поручил детально все доработать с учетом мнения москвичей.
"В ближайшее время я вернусь к вам с идеями насчет жюри и расскажу, что мы собрали и подготовили, чтобы затем уже подключать вас", – заключил Ликсутов.
Ранее комитет по туризму столицы подготовил подборку из пяти интересных маршрутов по Москве-реке на прогулочных теплоходах и яхтах. Летняя пассажирская навигация началась в городе 23 июня. Отмечается, что традиционно среди москвичей популярной прогулкой является маршрут по центру города.
Благодаря двухчасовому путешествию люди посетят экскурсию, а также увидят объекты архитектуры с необычного ракурса. В результате горожанам откроются виды на храм Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя, а также другие достопримечательности города. Помимо того, другой маршрут начинается от Троице-Лыкова и проходит в сторону "Москва-Сити". Ко всему прочему, для гостей столицы доступна ночная прогулка по Москве-реке. Данный маршрут проходит от "Москва-Сити" до Северного речного вокзала.
Летняя навигация в Москве завершится 14 ноября. Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин подчеркнул, что весь период навигации работа будет проходить по графику, в нормальном режиме.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: