Ликсутов рассказал о новых маршрутах речного транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве выбраны два маршрута для запуска речного транспорта, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С постоянным расписанием, короткими интервалами, пересадками и едиными городскими билетами. В 2018 году совместно с НИУ ВШЭ, изучив в том числе ваши предложения, мы разработали несколько маршрутов будущего московского речного трамвая и выбрали два самых удачных и востребованных", – написал Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

По его словам, первый маршрут будет пролегать от парка "Фили" до Киевского вокзала.

"Маршрут проходит через четыре района города – Хорошёво-Мнёвники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово", – отметил вице-мэр.



Фото: Единый транспортный портал правительства Москвы

Он добавил, что каждые 4–10 минут от причала будет отправляется комфортный речной трамвай.

Ликсутов уточнил, что, помимо делового центра столицы, бизнес- и жилых кварталов, маршрут соединит парки, а его конечной точкой станет транспортный узел Киевского вокзала.

Причалы, по словам вице-мэра, модернизируют, установят навесы, табло, автоматы, в которых можно будет купить билеты.

Кроме этого, он рассказал, что прорабатывается второй маршрут – от Новоданиловской набережной до Печатников.



Фото: Единый транспортный портал правительства Москвы

По его словам, это позволит связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния.

Также Ликсутов предложил обсудить, каким мог бы быть внешний вид речных трамваев и другие детали. Он предложил отобрать жюри, которое примет окончательное решение. В него должны войти дизайнеры, производители и другие эксперты.

Вице-мэр отметил, что Сергей Собянин поддержал проект запуска речного транспорта и поручил детально все доработать с учетом мнения москвичей.

"В ближайшее время я вернусь к вам с идеями насчет жюри и расскажу, что мы собрали и подготовили, чтобы затем уже подключать вас", – заключил Ликсутов.

Ранее комитет по туризму столицы подготовил подборку из пяти интересных маршрутов по Москве-реке на прогулочных теплоходах и яхтах. Летняя пассажирская навигация началась в городе 23 июня. Отмечается, что традиционно среди москвичей популярной прогулкой является маршрут по центру города.

Благодаря двухчасовому путешествию люди посетят экскурсию, а также увидят объекты архитектуры с необычного ракурса. В результате горожанам откроются виды на храм Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя, а также другие достопримечательности города. Помимо того, другой маршрут начинается от Троице-Лыкова и проходит в сторону "Москва-Сити". Ко всему прочему, для гостей столицы доступна ночная прогулка по Москве-реке. Данный маршрут проходит от "Москва-Сити" до Северного речного вокзала.

Летняя навигация в Москве завершится 14 ноября. Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин подчеркнул, что весь период навигации работа будет проходить по графику, в нормальном режиме.

