Собянин: путепровод между улицами Складочной и Двинцев готов на 90%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Путепровод тоннельного типа, который соединит улицы Складочную и Двинцев, готов на 90%. Он пройдет под путями четвертого Московского центрального диаметра, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Длина участка составляет 400 метров.



"Это небольшой, но значимый участок для развития Северо-Восточного округа. Сейчас на сооружении ведутся отделочные работы", – подчеркнул мэр столицы.

Как объяснил Собянин, путепровод поможет улучшить транспортное обслуживание районов Бутырский и Марьина Роща, где живут около 135 тысяч человек.



"Это часть одного из проектов развития на северо-востоке Москвы. По нему построят 3,7 километра дорог, подземный пешеходный переход, проложат коммуникации и выполнят благоустройство", – отметил он.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Между тем реконструкция Алтуфьевской развязки на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) завершится осенью. Она является финальным этапом масштабной модернизации дороги, на которой с 2012 года обновили 21 развязку. Здесь появятся путепровод, который обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе, и эстакада-съезд для удобного выезда с шоссе на МКАД в сторону Дмитровского шоссе, добавил Собянин.

