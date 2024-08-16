Собянин: реконструкция Алтуфьевской развязки на МКАД завершится осенью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция Алтуфьевской развязки на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) завершится осенью. Она является финальным этапом масштабной модернизации дороги, на которой с 2012 года обновили 21 развязку, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Алтуфьевская развязка улучшит движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, разгрузит альтернативные маршруты объезда на прилегающих улицах. До районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ добираться станет проще", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, здесь появятся путепровод, который обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе, эстакада-съезд для удобного выезда с шоссе на МКАД в сторону Дмитровского шоссе, участок основного хода магистрали в районе примыкания к МКАД, боковые проезды с обеих сторон МКАД и новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра.

Все существующие съезды реконструируют, а прилегающую территорию благоустроят, отметил Собянин.

С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, а также восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. В 2011–2024 годах в городе возвели более 1 370 километров дорог.

Среди наиболее значимых объектов заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов назвал пешеходный мост, соединивший стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными, и транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

