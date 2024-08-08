Более 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, а также восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в 2011–2024 годах в городе возвели более 1 370 километров дорог.

"Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений – с начала текущего года. Их количество выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них был построен в 2024-м", – рассказал Ефимов.

Среди наиболее значимых объектов он назвал пешеходный мост, соединивший стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными, и транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Кроме того, в марте на шесть месяцев раньше запланированного срока ввели путепровод в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе. Работы вели, не приостанавливая при этом железнодорожное и автомобильное движение.

Заммэра рассказал, что до конца текущего года в планах ввести в эксплуатацию еще несколько важных объектов. Речь идет в том числе о транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, а также трассе, которая свяжет МСД с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, участок автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от станции метро "Новомосковская" до улицы Поляны и дублер Калужского шоссе.

Недавно Ефимов сообщил, что с начала года инвесторы приобрели порядка 976 коммерческих объектов площадью более 144 тысяч квадратных метров в Москве. Общая сумма сделок в итоге составила около 16,7 миллиарда рублей, уточнил он.

Ефимов добавил, что в будущем это приведет к появлению новых рабочих мест и росту показателя валового регионального продукта. При этом большая часть объектов расположена в Западном, Центральном и Южном административных округах. Отмечается, что недвижимость здесь пользуется повышенным спросом у инвесторов.

