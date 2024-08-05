За полгода инвесторы приобрели около тысячи коммерческих объектов в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С января по июнь 2024 года инвесторы приобрели порядка 976 коммерческих объектов в Москве. Общая сумма сделок в итоге составила около 16,7 миллиарда рублей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тысяч квадратных метров различных площадей для коммерческих целей. В их числе отдельно стоящие здания и помещения", – пояснил Ефимов, добавив, что в будущем это приведет к появлению новых рабочих мест и росту показателя валового регионального продукта.

При этом большая часть объектов расположена в Западном, Центральном и Южном административных округах. Отмечается, что недвижимость здесь пользуется повышенным спросом у инвесторов.

Как в свою очередь подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, более 700 объектов было реализовано по результатам конкурентных процедур. Еще 240 приобрел малый бизнес по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества.

"Здания и помещения в основном имеют свободное назначение. Это значит, что у инвесторов есть широкий выбор – они могут открыть магазин, точку общественного питания, салон красоты или пункт выдачи товаров маркетплейса", – отметил Гаман.

Москва с начала года предоставила участки в аренду по льготной ставке за один рубль в год для реализации 18 масштабных инвестпроектов. Как рассказал Ефимов, общая площадь объектов составит почти 1 миллион квадратных метров. Размер инвестиций в итоге может превысить 100 миллиардов рублей.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов также добавил, что город заключил 46 таких договоров. По его словам, в Москве построят предприятия пищевой, строительной и легкой промышленности.