Москва выделила около 110 га земли для строительства производств с начала года

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За шесть месяцев Москва предоставила участки в аренду по льготной ставке за один рубль в год для реализации 18 масштабных инвестпроектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь планируемых промышленно-производственных объектов составит почти миллион квадратных метров. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 100 миллиардов рублей.

Ефимов напомнил, что на сегодняшний день в городе реализуются больше 20 системных и антикризисных мер поддержки промышленности. Одна из самых популярных – масштабные инвестиционные проекты.

"Инвестор, который строит или расширяет производство, может получить земельный участок от города в аренду на пять лет на льготных условиях. Это позволяет предпринимателям снизить затраты и в короткие сроки наладить выпуск важной для экономики города продукции",– подчеркнул он.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что столица заключила 46 таких договоров, из них 18 – с начала текущего года. По его словам, в городе построят предприятия пищевой, строительной и легкой промышленности, где создадут более 20 тысяч рабочих мест.

Для пищевого кластера Москва выделила с начала 2024 года свыше 48 гектаров, а для строительного – более четырех гектаров. Глава департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, рассказал, что в первом полугодии инвесторам предоставили участки для локализации производств в восьми округах.

Больше всего участков выделили на территории ТиНАО – семь. На площади почти 85 гектаров построят предприятия по производству стройматериалов, продуктов питания и аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Также 26,6 гектара земли предоставили на западе, северо-западе, северо-востоке, юго-востоке, юго-западе, юге столицы и в Зеленограде для строительства 11 производств общей площадью более 420 тысяч квадратных метров.

Ранее Москва выделила четыре участка под индивидуальное жилищное строительство в районах Троицком, Краснопахорском, Бекасово и Вороново ТиНАО. На каждом из них можно будет возвести дом площадью 240 квадратных метров, а также разместить гараж или хозяйственный блок.

