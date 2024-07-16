Инвестор для реорганизации участка на севере Москвы по КРТ определен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания ООО "Константа" займется реорганизацией участка площадью 1,98 гектара на севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В аукционе на право редевелопмента в Бескудниковском районе приняли участие три компании из Москвы, Подмосковья и Чеченской Республики. Итоговая цена аукциона увеличилась более чем в семь раз и составила 215,4 миллиона рублей.

По словам Ефимова, инвестор возведет около 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в реорганизацию составят порядка 40 миллиардов рублей, а ежегодная прибыль превысит 1,8 миллиарда рублей. В рамках проекта создадут почти 4,6 тысячи рабочих мест, уточнил заммэра. Участок находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5, рядом со станцией метро "Верхние Лихоборы".

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что ООО "Константа" построит деловой квартал, где появятся гостиница, фитнес-центры, торговые и бизнес-центры, рестораны, отделения банков и магазины. Территорию благоустроят и проложат там дороги. Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе, подчеркнул Гаман.

Кроме того, глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов дополнил, что инвесторы подтвердили соответствующий опыт и финансовую стабильность прежде, чем их допустили к торгам за право реорганизации территории на Дмитровском шоссе. Аукцион проходил в электронной форме с 10:00 до 14:14.

Ранее в Зеленограде приступили к реализации двух проектов КРТ, общая площадь которых превышает 27,7 гектара. Так, на участках бывших промзон Малино и Алабушево возведут свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. На этих территориях появится жилой микрорайон со школой, объектами спорта и досуга, детским садом, а также производственный квартал.