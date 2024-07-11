Образовательный комплекс появится рядом с деревней Яковлево по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девелопер построит в районе Троицк и передаст Москве образовательный комплекс, в состав которого будут включены школа, детский сад и инфраструктурные объекты, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что город заключил дополнительное соглашение к договору о комплексном развитии территории (КРТ) с группой компаний "МонАрх". Проект, площадь которого составит 11,66 гектара, будет реализован в деревне Яковлево, рядом с Новотроицким шоссе. Заммэра отметил, что эта территория имеет хорошую транспортную доступность.



Возведенный в рамках реализации проекта детский сад смогут посещать 100 воспитанников, а школа будет рассчитана на 150 учащихся. Кроме того, проект подразумевает, что в течение пяти лет девелопер построит 71 тысячу квадратных метров недвижимости.

По данным Ефимова, инвестиции в реорганизацию этой площадки оцениваются в 7,2 миллиарда рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект составляет 33 миллиона рублей.

"По соглашению с городом девелопер, помимо образовательных учреждений, передаст столице встроенно-пристроенные помещения для размещения молочной кухни, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Наряду с общественно-деловыми объектами, площадь которых превысит 7 тысяч квадратных метров, здесь построят почти 64 тысячи квадратных метров жилья", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что после реализации данного проекта в столице будет создано более 70 рабочих мест.

По словам генерального директора группы компаний "МонАрх" Сергея Амбарцумяна, договор о строительстве на этом участке был заключен с компанией в 2023 году. Он отметил, что программа КРТ включает создание объектов образования и досуга на определенных территориях. По его мнению, привлечение инвестиционных средств к ее реализации является эффективным как для девелопера, так и для города.

Вместе с тем по программе комплексного развития будут реорганизованы два участка на юго-востоке столицы. За эти работы будет отвечать инвестор "А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ". Компания стала единственным участником аукциона. В ближайшее время город предложит девелоперу контракт на реорганизацию участков недалеко от Перовского шоссе и рядом с городским вокзалом Нижегородская.