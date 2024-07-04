Инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы, определенные по результатам торгов, приступили к реорганизации 11 площадок бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, они возведут более 4,2 миллиона "квадратов" недвижимости. Из них свыше 2,2 миллиона "квадратов" пойдут под современное жилье, остальная часть составит производственные и общественно-деловые объекты. В них войдут школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры.

"Это позволит создать около 46 тысяч рабочих мест", – отметил вице-мэр.

В Москве на регулярной основе проходят торги для инвесторов, которые готовы заняться реорганизацией бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице. Участие в них могут принять любые компании, в том числе правообладатели недвижимости, расположенной на площадках, подлежащих комплексному развитию, а также региональные девелоперы. Для реорганизации предлагаются разные по площади участки, обладающие высокой инвестиционной привлекательностью.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, уточнил, что договоры о КРТ в рамках торгов были подписаны с инвесторами в первом полугодии 2024-го.

"Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости", – сказал Гаман, добавив, что в результате в Москве появится около 34 тысяч рабочих мест.

Между тем по программе КРТ инвестор сможет возвести гостиницу возле станции метро "Верхние Лихоборы". Участок, расположенный на Дмитровском шоссе, находится рядом с Московским скоростным диаметром. Сейчас здесь расположены устаревшие сооружения, включая АЗС, автомойку и автосервис. Здесь можно будет возвести почти 160 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, включая спортивные и торговые объекты, бизнес-центры, банки, рестораны и кафе.