Гостиница появится в Бескудниковском районе по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор сможет возвести гостиницу возле станции метро "Верхние Лихоборы" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сейчас на торги выставлено право на редевелопмент территории площадью почти два гектара в Бескудниковском районе. Инвестор сможет построить здесь гостиницу на 250 номеров площадью 27,4 тысячи квадратных метров и другие общественно-деловые объекты. В результате реализации проекта появится около 4,6 тысячи рабочих мест", – объяснил Ефимов.

Участок, расположенный на Дмитровском шоссе, находится рядом с Московским скоростным диаметром. Сейчас здесь расположены устаревшие сооружения, включая АЗС, автомойку и автосервис.

"Победитель торгов сможет реализовать интересный проект и создать на севере столицы современный компактный деловой район", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Здесь можно будет возвести почти 160 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, включая спортивные и торговые объекты, бизнес-центры, банки, рестораны и кафе, сказал он. Прием заявок на аукцион продлится до 8 июля, а сами торги проведут 16-го числа.

"Сегодня в Москве функционирует почти две тысячи гостиниц, и их число продолжает расти", – добавил председатель комитета по туризму города Евгений Козлов.

Также по программе КРТ планируется возведение гостиницы в районе Сокольники. Здесь же, рядом с улицами Шумкина, Маленковской и Русаковской, могут построить деловое пространство со спортивными центрами.

